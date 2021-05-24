صد هجوم شنته عناصر داعش الإرهابية في كركوك

2021/05/24 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مصدر أمني، اليوم الاثنين، ان صد القوات الأمنية لهجوم شنته عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "عناصر تنظيم داعش شنوا هجوما على نقطة تابعة الى فرقة الالية اللواء الثاني الفوج الثاني الشرطة الاتحادية في قرية العالية التابعة الى ناحية الرياض في محافظة كركوك".

وأضاف، ان "الهجوم أدى إلى الى اصابة ثلاثة عناصر أمنية".

على صعيد منفصل، نفذت قوة من اللواء42 الحشد الشعبي، عملية تفتيش وتأمين لعدة مناطق ضمن قاطع سيد غريب جنوب محافظة صلاح الدين .

وانطلقت العملية حسب بيان للحشد، بناء على معلومات استخبارية لملاحقة فلول الارهاب في المناطق ذات التضاريس الصعبة التي تعرف بوعورتها وكثافة اشجارها ضمن قاطع المسؤولية.

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