2021/05/24 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تم صرف دفعة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية بعد استكمال كافة الإجراءات".

وأضاف البيان أن "التقديم على السلف يكون من خلال الفروع المخصصة بالمنح التي تم تحديدها في بغداد والمحافظات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يصرف دفعة جديدة من سلف منتسبي الداخلية والموظفين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يصرف دفعة جديدة من سلف منتسبي الداخلية والموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).