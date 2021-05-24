الدفاع المدني تخمد حريقاً بمنطقة جميلة شرقي بغداد

2021/05/24 | 10:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، حريقاً اندلع داخل مخزن للعطور ومواد التنظيف بمنطقة جميلة شرقي العاصمة بغداد.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “فرق الدفاع المدني […]

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