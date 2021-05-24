تنقلات وتغييرات في قائمة الدول العربية الاكثر تضررًا من كورونا.. كيف تراجعت السعودية وحافظ العراق على مراتب الأكثر اصابة ووفاة؟

2021/05/24 | 11:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن نحو 167 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة، الا ان الملفت ان السعودية بعد ان كانت في الاشهر السابقة ومنذ ظهور الوباء، في مراتب متقدمة بعدد الاصابات والوفيات، حتى انها كانت تاتي بعد العراق في المرتبة الثانية او الثالثة، الا انها اصبحت في الوقت الحالي بالمرتبة السادسة، وكذلك الامر بالنسبة للمغرب الذي اصبح بالمرتبة الخامسة بعد ان كان يراوح في المرتبتين الثانية والثالثة.

الولايات المتحدة: 589579-33246703

الهند: 295525-26289290

البرازيل: 446309-15970949

فرنسا: 108437-5917397

تركيا 45840-5169951

روسيا: 257224-4983845

المملكة المتحدة: 127716-4460446

إيطاليا: 125028-4183476

إسبانيا: 79620 3636453

ألمانيا: 87187-3637455

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 – العراق: 16137-1160494

34 – الأردن: 9342-729185

39 – الإمارات: 1644-552920

40 – لبنان: 7664-537887

41 – المغرب: 9115-516449

44 – السعودية: 7224-438705

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