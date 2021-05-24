الكعبي من طهران: العدوان الإسرائيلي وحَّد الشعوب الاسلامية

2021/05/24 | 11:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الاثنين، أن دور العراق كان فاعلاً مع فلسطين، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي وحَّد الشعوب الاسلامية.وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان، أن “النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي والوفد النيابي المرافق له التقى اليوم، النائب الاول لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني امير حسين قاضي […]

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