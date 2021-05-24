2021/05/24 | 11:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني إلى البدء بعملية سياسية حقيقية تهدف إلى ضمان إعادة إعمار قطاع غزة على المدى الطويل.

ودعا إلى تجنب مزيد من سفك الدماء بعد التصعيد الأخير بين إسرائيل والفصائل المسلحة الذي ألحق دمارا واسعا في القطاع المحاصر.

وقال لازاريني لوكالة فرانس برس، إن إعادة إعمار غزة يجب أن تصاحبها جهود طويلة الأمد لتجنب جولة جديدة من إراقة الدماء، مشددا على ضرورة أن ترافق إعادة الإعمار بيئة سياسية مختلفة.

وأضاف لازاريني ان المعاناة في غزة تزداد بشكل مطرد بسبب عدم معالجة الأسباب الحقيقية للنزاع من جذورها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأونروا: إعادة إعمار غزة يجب أن ترافقها عملية سياسية حقيقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأونروا: إعادة إعمار غزة يجب أن ترافقها عملية سياسية حقيقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).