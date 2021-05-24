2021/05/24 | 11:12 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الدفاع المدني: اخماد حريق نشب داخل مخزن للعطور في منطقة جميلة

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