صحة البصرة تكشف سلامة لاعبي منتخبي العراق وطاجيكستان من فايروس كورونا

2021/05/24 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الاثنين، ان نتائج فحوصات فايروس كورونا جاءت سلبية للمنتخبين العراقي والطاجيكستاني.

وقال مدير قسم العمليات والخدمات الطبية المتخصصة وطب الطوارئ في دائرة صحة البصرة الدكتور نديم رحيم شياع، في بيان، أن "الدائرة أجرت مسحات لوفدي المنتخبين الطاجيكستاني والعراقي وجاءت النتائج سلبية، وان الدائرة كثفت جهودها الطبية وجهزت كافة المستلزمات الاحترازية قبيل المباراة الدولية الودية بين منتخبي العراق وطاجيكستان والتي ستجري اليوم في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة الرياضية".

وأضاف، انه "بناءً على توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن جائحة كورونا فان المباراة ستقام بدون جمهور".

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