أمريكا تتهم الصين مجددا بتسريب فيروس كورونا

2021/05/24 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الاثنين، عن تقارير استخباراتية، زعمت ان فيروس كورونا سرب من احد المختبرات الصينية.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية، إن "التقرير الذي لم يتم الكشف عنه من قبل، قد يدعم المطالبات بإجراء تحقيق أوسع حول ما إذا كان فيروس كورونا قد تسرب من المختبر".

وأوضحت الصحيفة، حسب التقرير الذي نشرته، ان "معلومات استخباراتية أمريكية أوضحت، أن 3 باحثين بمختبر ووهان في الصين أصيبوا بالمرض بدرجة دفعتهم للحصول على رعاية طبية بالمستشفى في تشرين الثاني من العام 2019".

لكن الصحيفة لم تبين ما اذا كان هذا التسريب مقصودا او لا.

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