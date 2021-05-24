الهجرة تكشف عن أعداد الإيزيديات المشمولات بالمنحة المالية

2021/05/24 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الهجرة عن أعداد المشمولات بمنح الناجيات الايزيديات وحجم الأموال المخصصة لهم ضمن المنحة، فيما اشارت إلى حل لحل مشكلة إعمار بعض الدور غير القانونية التي سكنها إيزيديون

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس جهانكيز في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "الوزارة تبذل جهودها بالتنسيق مع منظمات اليونسيف بالدرجة الأساسية لتأهيل هؤلاء في مناطقهم واندماجهم ضمن المجتمع، خصوصاً وان أغلبهم أطفال هم الآن في رعاية عوائل اقربائهم ويحضون باهتمام تلك العوائل، إلا أن نحو 50 طفلا تبنت رعايتهم مؤسسة خيرية في دهوك".

وأضاف أن "هؤلاء الاطفال الـ50 فقدوا أولياء أمورهم اثناء سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مناطقهم وهم الان يحضون برعاية هذه المؤسسة الممولة من منظمات دولية".

مشيراً إلى أن "اعداد الايزيديات الناجيات بحدود 3500 ناجية، إلا أن المشمولات بالمنحة المالية بلغن 1899، لأن أغلبهن هاجرن الى الخارج وقسم منهن قاصرات لا يجوز تسليمهن المبلغ أو ايداعه بأحد المصارف لان ذلك ليس راتبا بل منحة توزع وفقا لضوابط".

وأكد جهاكير أنه "تم تشكيل لجان في المناطق المحررة والتي لها صلاحية تقديم المنازل المهدمة، على أن لا تتجاوز الـ30 مليون دينار، اما المنازل التي تحتاج الى اكثر من الـ30 مليون دينار تتم احالتها الى اللجنة المركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي وضعت ضوابط صعبة جدا لأن اكثر الدور مبنية على اراض زراعية غير قانونية".

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