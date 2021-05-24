الخفاجي: بدء العمل بالمراكز المشتركة بين بغداد وأربيل

2021/05/24 | 11:18 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي عن بدء العمل بالمراكز الأمنية المشتركة بين بغداد واربيل .وقال انه تم فتح ستة مراكز في بغداد واربيل وكركوك وديالى ومخمور والكسك، تدار من قبل الجيش العراقي، نافيا وجود او عودة قوات البيشمركة في تلك المناطق.واوضح الخفاجي ان مهامها التنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة في مجال الامن وتبادل المعلومات للقضاء على الخلايا الارهابية لتنظيم داعش، مؤكداً أهمية هذه المراكز في المناطق المتنازع عليها.

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