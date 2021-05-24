إقليم كردستان حلقة وصل بين الكومبرادورية وبين وحشية المنظومة الإمبريالية للرأسمالية ! - صابر محمد

2021/05/24 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صابر_محمد على أعقاب حادثة حرق شاب نفسه أمام مقر الأمم المتحدة و كاميرات الإعلاميين للمنظومة الكومبرادورية ( COMPRADOR) في الإقليم الكردي وهنا يتجلى البحث عن مكامن الفساد و الاضطهاد الطبقيين اللذان يجريان على قدم وساق في العراق و الاقليم الكردي خاصة و المرتبط أساسا بالمنظومة الرأسمالية العالمية .دعونا نخرج قليلا من هذه الغابة و المستنقع النتن حتى نتمكن رؤية هذه الغابة بكل تفاصيلها و حجمها والتي تعرف بإق ......





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