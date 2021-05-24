حديث عن تأجيل الانتخابات وإعلان حكومة طوارئ

2021/05/24 | 11:20 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

علق تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، الاثنين، على وجود نوايا لتأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، والتوجه نحو إعلان حكومة الطوارئ خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في التيار رحيم العبودي، إن "هناك جهات سياسية تخشى من الانتخابات، لانتهاء حظوظها انتهى في الشارع العراقي، وتعمل على تأجيل...

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