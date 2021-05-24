احداث القدس وحرب غزة تعجل في استئناف مفاوضات السلام بين فلسطين واسرائيل

2021/05/24 | 11:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد مصري في رام الله وعباس يشكر السيسي لدوره في التهدئة الصباح الجديد ـ متابعة: قالت مصادر سياسية فلسطينية في رام الله إن الحرب على قطاع غزة سرّعت من جهود دفع عملية سياسية جديدة في المنطقة، مؤكدة أن اتصالات ومباحثات وقف النار في قطاع غزة وفرض تهدئة طويلة الأمد كانت جزءاً من خطة أوسع لاستئناف ...

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