2021/05/24 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني” تعليمات الدفاع المدني بسبب ازدياد درجات الحرارة خلال الايام القادمة بين 47 و50 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمة في الجو وذلك على معظم المناطق، وهذه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص درجات مرتفعة..



تنبيه من الدفاع المدني المركز الخبري الوطني.

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