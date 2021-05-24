الخفاجي يكشف عن اتفاق مع كردستان لضبط الحدود والرزنامة الزراعية

2021/05/24 | 11:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبيكشفت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن اتفاق مع كردستان لضبط الحدود والرزنامة الزراعية، فيما أشارت إلى أنه سيتم تقديم إجازات لتصدير البطاطة والطماطم.وقال وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "نسبة السيطرة الحكومية على المنافذ الحدودية من محافظة البصرة الى ديالى عدا اقليم كردستان تصل الى 80%".وأضاف أنه "سيتم قريباً عقد اجتماع مع الاقليم للتباحث بشأن ضبط الحدود"، مبيناً "أننا توصلنا الى اتفاق مع وزارة زراعة الإقليم للسيطرة على الحدود والاتفاق على الرزنامة الزراعية".وتابع انه "تم تصدير محاصيل الخضراوات الى الخارج لوجود فائض بالإنتاج"، مشيراً إلى أنه "سيكون هناك تقديم على اجازات التصدير سواء البطاطة أم الطماطم أم غيرها".

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