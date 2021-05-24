آلا طالباني تؤكد ضرورة حماية النساء ودعمهن

2021/05/24 | 11:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعت النائبة آلا طالباني رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني مع حميد الغزي الامين العام لمجلس الوزراء الاتحادي والدكتورة يسرا العلاق مديرية شؤون النساء في الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وقالت النائبة آلا طالباني خلال تصريح خاص لـPUKmedia: خلال الاجتماعين بحثنا اوضاع النساء بشكل عام وموضوع اللجنة التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها لحماية النساء المرشحات في جميع المجالات.

واضافت: اكدنا خلال الاجتماعين ضرورة الاهتمام بالنساء وحمايتهن من التهديدات والعراقيل التي تواجههن في جميع المجالات المختلفة.

PUKmedia خاص

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