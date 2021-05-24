القانونية النيابية: الطعن ببعض فقرات الموازنة لايوقف تنفيذها

2021/05/24 | 11:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، أن الطعن ببعض فقرات الموازنة لايوقف تنفيذها بل يعلِّق المواد المطعون بها فقط، فيما أشارت إلى إن إضافة أي فقرة تحتاج الى موافقة حكومية.وقالت النائب عن اللجنة القانونية النيابية بهار محمود في تصريح صحفي، إن “الحكومة طعنت بالمواد التي تمَّت اضافتها من قبل مجلس النواب”، موضحة […]

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