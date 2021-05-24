أكثر من 4600 حادث سير يحصد ارواح المواطنين في العراق

2021/05/24 | 11:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، أن حواداث السير في العراق تحصد الاف الارواح والاصابات سنويا حيث بلغت عدد الحوادث لعام ٢٠٢٠ ( ٤٦٦٦) حادث توفي على اثرها ( ١٥٢٢ ) واصيب ( ١٠٦٧٠) مواطن.

وذكر الغراوي في بيان أن “قدم الطرق وعدم صيانتها وخروج العديد منها عن الخدمة وعدم وجود متطلبات الأمان فيها وكثرة التخسفات والمطبات واستيراد سيارات من مناشئ غير رصينة وعدم اجراء الفحص الدوري وخصوصا مايتعلق بمتطلبات السلامة فيها وقيادة العجلات بدون رخص ومن احداث اضافة الى استخدام الطرق من عجلات بحمولات تفوق قدرتها والسرعة الفائقة قد تكون اهم الاسباب لزيادة هذه الحوادث”.

واضاف اننا “نطالب الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية باطلاق حملة شاملة لصيانة الطرق وانشاء طرق جديدة عن طريق الاستثمار تساهم في حل الاختناقات وتوفير كافة متطلبات السلامة”.

ودعا الغراوي مديرية المرور العامة الى “وضع علامات دلالة وكاميرات في كافة الطرق واجراء الفحص الدوري على العجلات للتاكد من متطلبات الصيانة ومنع مرور الشاحنات ذات الاحمال الزائدة والتنسيق مع وزارة الصحة لايجاد اسعافات جوالة لتقديم الخدمات الاولية في حال حصول اي حادث مع تفعيل جانب الارشاد والتوعية بضرورة المحافظة على الطرق وفرض الغرامات المرورية على المخالفين وضبط شروط منح الاجازة”.

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