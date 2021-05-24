أحدث حصيلة عن إصابات كورونا حول العالم

2021/05/24 | 11:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهرت بيانات مجمعة اقتراب إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، من 167.2 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات الموزعة عبر العالم إلى 1.66 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 167.167 مليون، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 3.464 ملايين.

وكشفت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء توزيع نحو 1.656 جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

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