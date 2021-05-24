استخبارات الداخلية تضبط معملاً للغش الصناعي و10 صهاريج محملة بنفط مهرب

2021/05/24 | 11:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بضبط معمل للغش الصناعي و10 صهاريج محملة بنفط مهرب بمحافظات مختلفة.وذكر بيان للوكالة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بإشراف […]

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