مكافحة الاجرام تلقي القبض على متهمين بحوزتهم مواد مخدرة

2021/05/24 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاثنين، القاء القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز" ان مفارز مكتب الحبيبية التابع الى مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكن من القاء القبض على متهم ضبطت بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة، وفي نفس السياق ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ القبض على متهمين اثنين في منطقة الباب الشرقي وضبطت بحوزتهما كمية من مادة الكريستال، ومسدسين اثنين.

وافادت المديرية بقيامها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الملقى القبض عليهم وتسليمهم الى جهة الطلب.

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