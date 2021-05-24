هل الطعن ببعض فقرات الموازنة يوقف تنفيذها؟.. القانونية النيابية تجيب

2021/05/24 | 11:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، إن الطعن ببعض فقرات الموازنة لايوقف تنفيذها بل يعلّق المواد المطعون بها فقط، فيما أشارت إلى إن إضافة أي فقرة تحتاج الى موافقة حكومية.

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وأوضحت النائب عن اللجنة القانونية النيابية بهار محمود في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (24 أيار 2021)، أن "الحكومة طعنت بالمواد التي تمَّت اضافتها من قبل مجلس النواب"، موضحة أن "البرلمان ليس له الحق في اضافة مواد اضافية في الموازنة بحسب الدستور بل من حقه المناقلة".

وأضافت أنه "في حال إضافة اي مادة في الموازنة يفترض أخذ موافقة الحكومة"، موضحة أن "المالية النيابية وخلال 50 اجتماعاً لها عدَّلت في مواد الموازنة بما ينسجم مع الاقتصاد العراقي الذي يمر بأزمة مالية واقتصادية وأمنية".

وبيَّنت أن "اللجنة المالية حصلت على موافقة الحكومة في المواد المضافة بقانون الموازنة"، مؤكدة أن "الطعن ببعض فقرات الموازنة لايوقف تنفيذها لكن يعلّق المواد المطعون بها فقط".

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