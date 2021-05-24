الاستخبارات تضبط معمل للغش الصناعي في نينوى

2021/05/24 | 11:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، عن ضبط معمل للغش الصناعي في نينوى و (١٠) صهاريج محملة بمنتوج نفطي معد للتهريب بمحافظات مختلفة.وقالت الوكالة في بيان، إن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبأشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات بهدف الحد من ظاهرة تهريب المنتوجات النفطية، وبعد ورود معلومات استخبارية […]

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