بغداد.. انطلاق المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد

2021/05/24 | 11:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد يوم الاثنين، بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي، باطلاق مشروع بقيمة 15 مليون يورو للحد من الفساد في العراق.

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة أحمد، أن المؤتمر سيتضمن إطلاق مشروع جديد بقيمة 15 مليون يورو بهدف الحد من الفساد في العراق بمشاركة بين بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسات العراق الفدرالية (في بغداد)، ومؤسسات إقليم كوردستان، وبتمويل سخي من بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، مشيرة الى ان أهمية المشروع وتأثيره يأتيان من وجود أجندة إصلاح قوية لمكافحة الفساد في العراق ستؤدي إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز سيادة القانون وإخضاع الأنظمة الوطنية للمساءلة.

من جانبها قللت الدكتورة ندى شاكر عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب، من اهمية المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين في العاصمة بغداد.

وقالت النائبة ندى شاكر لـPUKmedia: ان نجاح مكافحة الفساد مسؤولية رئيسية للحكومة، مؤكدة ان الحكومة ان كانت قوية تستطيع مكافحة الفساد.

واضافت: ان تكاتف جميع الجهات المعنية كفيلة بالحد من الفساد.

PUKmedia خاص

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