"الأمر لم يعد مزحة".. الأطباق الطائرة تثير نقاشات الأمن القومي في أميركا

2021/05/24 | 12:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الأطباق الطائرة باتت قضية أمن قومي في الولايات المتحدة بعد أن كانت لا تعدو كونها مسألة هزلية تتعلق بالخيال العلمي.

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