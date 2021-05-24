العراق يخوض لقاءً مصيرياً أمام تايلند في ملحق مونديال الصالات

2021/05/24 | 12:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يخوضُ منتخبنا الوطني لكرة الصالات، يوم غد الثلاثاء، مواجهة حاسمة ومصيرية أمام نظيره التايلندي في صالة خور فكان بمدينة الشارقة الاماراتية في إطار الملحق الآسيوي المؤهل الى نهائيات كأس العالم.

ولن يكون أمام منتخبنا الوطني سوى خيار الفوز في المباراة الحاسمة التي تعد نهائية وفاصلة، ويسعى المنتخب الوطني من خلالها إلى محو آثار الخسارة التي تعرض لها في مباراته الأولى والتي بلغ قوامها سبعة أهداف مقابل هدفين.

واستعدادًا لهذه المباراة المهمة أدى منتخبنا، اليوم الاثنين، تدريباً استمر لمدة ساعة واحدة وضع خلاله الملاك التدريبي الأسلوب والتكتيك المناسب لعبور المنتخب التايلندي، وابتدأ التدريب بعمليات الإحماء الاعتيادية مرورًا ببعض التدريبات المتنوعة، وانتهى بعمل تقسيمة لتطبيق الخطة المناسبة المراد تطبيقها في المباراة.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد.

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