مصرف الرشيد يصدر تعليمات جديدة لمنح قروض السيارات

2021/05/24 | 12:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدر مصرف الرشيد تعليمات جديدة بشأن منح قروض شراء السيارات والمركبات لموظفي دوائر الدولة والمتقاعدين والمواطنين عن طريق شركات التجهيز المتعاقدة مع المصرف.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان أن” التعليمات الجديدة تضمنت تعديل مدة القرض لتصبح (6) سنوات بدلا من (5) سنوات للقروض التي لا تتجاوز مبالغها عن (30 ) مليون و (7) سنوات بدلا عن (6)سنوات للقروض التي تتجاوز مبالغها من (30-60) مليون دينار

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