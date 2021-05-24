الخفاجي يعلن التوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان بشأن المنافذ

2021/05/24 | 12:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، تفاصيل الاتفاق مع إقليم كردستان لضبط الحدود والرزنامة الزراعية.وقال وزير الزراعة محمد كريم، الخفاجي في تصريح صحفي، إن “نسبة السيطرة الحكومية على المنافذ الحدودية من محافظة البصرة الى ديالى عدا إقليم كردستان تصل إلى 80%”.وأضاف أنه “سيتم قريباً عقد اجتماع مع الاقليم للتباحث بشأن ضبط الحدود”، […]

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