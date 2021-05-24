الشيخ حمودي: العشائر لعبت دورا محوريا في التغيير وعليها حفظ السلم الاجتماعي

2021/05/24 | 12:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اشاد رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الاثنين، بدور العشائر العراقية، فيما أكد على دورها المحوري في عملية التغيير والحفاظ على السيادة الوطنية.وذكر بيان لمكتب الشيخ حمودي، تلقت “الأيام نيوز” نسخة منه، ان “رئيس المجلس الأعلى الاسلامي، الشيخ همام حمودي، التقى اليوم بشيخ عشائر البو احسان، نجم عبد آل […]

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