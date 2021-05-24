وزير الزراعة يعلن التوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان بشأن المنافذ

2021/05/24 | 12:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، تفاصيل الاتفاق مع إقليم كردستان لضبط الحدود والرزنامة الزراعية.

وقال وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي في حديث لوكالة الانباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "نسبة السيطرة الحكومية على المنافذ الحدودية من محافظة البصرة الى ديالى عدا إقليم كردستان تصل إلى 80%".

وأضاف أنه "سيتم قريباً عقد اجتماع مع الاقليم للتباحث بشأن ضبط الحدود"، مبيناً "أننا توصلنا الى اتفاق مع وزارة زراعة الإقليم للسيطرة على الحدود والاتفاق على الرزنامة الزراعية".

وتابع أنه "تم تصدير محاصيل الخضراوات الى الخارج لوجود فائض بالإنتاج"، مشيراً إلى أنه "سيكون هناك تقديم على اجازات التصدير سواء البطاطة أم الطماطم أم غيرها".

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