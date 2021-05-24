وفاة وجرح خمسة اشخاص في حادث مروري غربي الانبار

2021/05/24 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

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اودى حادث مروري، اليوم الاثنين، في محافظة الانبار، بحياة طفل واصابة 4 اشخاص اخرين.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، ان "الاجتياز الخاطئ أدى الى إنقلاب مركبة نوع نيسان على الشارع العام بين منطقة الخسفة التابعة لقضاء حديثة غربي الانبار".

وأضاف، ان "فريق من الأسعاف الفوري نقل الجثة والجرحى الى المستشفى".

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