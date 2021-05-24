صحة كردستان: تسلمنا 164 ألف اللقاح المضاد لفيروس كورونا

2021/05/24 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت وزارة الصحة في كردستان أن الإقليم تسلم تسلم 164 الف و300 جرعة من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا وتم منح اكثر من 100 الف جرعة للمواطنين عبر منافذ التلقيح المختلفة والعملية مستمر.

وقال وزير الصحة الكردستاني سامان برزنجي خلال مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن " وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان في طور توفير كمية من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا للمواطنين لان الكمية التي ترسل من قبل الحكومة الاتحادية ليست كافية وندعو المجتمع الدولي الى دعم اقليم كوردستان في مجال توفير اللقاحات خصوصاً وان الإقليم له خصوصية ويحتضن آلاف النازحين".

ودعا " المواطنين إلى اتباع المواطنين للتعليمات الصحية والابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات الان الاجراءات الوقائية كونها الطريق الوحيد لمحاربة انتشار فايروس كورونا، فانخفاض نسبة نسبة الإصابة لا يعني انتهاء الفيروس"، مشدداً على ضرورة تسجيل المواطنين في النظام الالكتروني وانتظار موعد المحدد لاستلام اللقاح".

وأشار الوزير إلى " دعم منظمة الصحة العالمية دعمت الإقليم بشكل كبير في خطوات مواجهة انتشار فايروس كورونا".

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