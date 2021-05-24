علاوي يدعو الزعماء العرب الى المساهمة في اعمار مدينة غزة

2021/05/24 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شدد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاثنين، على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطنية بوصفها السلاح الامضى في مواجهة مخططات الاحتلال الاسرائيلي واعتداءاته المتواصلة.

وقال بيان لمكتب علاوي، ان "علاوي استقبل في مكتبه رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين والوفد المرافق له، اذ جرى عرض تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة وما خلفته من سقوط عشرات الابرياء بين شهيد وجريح فضلاً عن الدمار الشامل الذي الحقته بالبنى التحتية".

وأضاف، ان "علاوي ثمن صمود وبسالة الاشقاء في فلسطين مجددا دعمه ومساندته لجميع الجهود الرامية لأجل الوصول الى حل عادل وشامل ودائم يحفظ حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني في ظل قيادته الشرعية والوطنية".

ودعا علاوي حسب البيان "القادة والزعماء العرب الى المساهمة الفاعلة في اعادة تأهيل واعمار ما خلفته الاعتداءات الاسرائيلية وكذلك تشكيل صندوق لدعم القدس ودعم وحدة الصف الفلسطيني لتحقيق التوافق الفلسطيني كأساس لعلاج القضية الفلسطينية اقليمياً ودولياً".

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