الكمارك تضبط ادوية بشرية مخالفة لشروط الاستيراد في مطار البصرة

2021/05/24 | 12:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، عن ضبط ادوية بشرية مخالفة لشروط الاستيراد في مطار البصرة الدولي.وقالت الهيئة في بيان، ان “كوادرها تمكنت في كمرك مطار البصرة الدولي من ضبط ادوية بشرية مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد”.

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