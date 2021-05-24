حرب الهاشتاغات في العالم الإفتراضي - حنان بديع

2021/05/24 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع دخل إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ بعد 11 يوما من العدوان، وبعيدا عن إحصائيات الخسائر الباهظة في الأرواح والممتلكات ، وكذلك عن التحليلات التي تؤكد انتصار طرف أو خسارة آخر، فقد برز سلاح جديد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أثناء العدوان ، إنها حرب الهاشتاغات وهي معركة جديدة خاضها الفلسطينيون ضد الإحتلال ، سلاح جديد يتناسب ويتناسق مع روح العصر ، حيث عمل ......





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