هل جعلتنا التكنولوجيا أكثر سعادة؟ - حنان بديع

2021/05/24 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع هل جعلتنا التكنولوجيا أكثر سعادة؟ وهل نحن أسعد من أجدادنا البشر البدائيين ممن سبقونا في عصور ما قبل الحضارة ، آخر إحصائية عن الإكتئاب تسجل زيادة بنسبة 20% عما كانت عليه قبل 10 سنوات ولا ننسى منظمة الصحة العالمية التي صرحت بأن هناك حالة انتحار بمعدل كل 40 ثانية !أي 800 الف شخص يموتون سنويا منتحرين ،ومعدل حالات القلق والتوتر زادت في الشرق الأوسط بنسبة ارتفاع 15% كما أن نسبة استخدام مضادات الإكت ......





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