بمناسبة صدور روايتي -كل شيء ضدي- - سلام إبراهيم

2021/05/24 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم النشر في العراق"كل شيء ضدي" رواية نخبةثلاث روايات من رواياتي حاولت طبعها ونشرها في العراقالأولى: الإرسي في عام 2005 رفضتها دار الشؤون الثقافية بأعتبارها رواية تمس الأخلاق والعادات والتقاليد العراقية، ومن الطريف أن الصديق الروائي "أحمد السعداوي" هو من أثار الموضوع في تحقيق صحفي في ملحق الصباح الثقافي عن حرية النشر عام 2009 ذاكرا ما قلته عن منعها في ندوة بأتحاد الأدباء بغ ......





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