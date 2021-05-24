اجراء الانتخابات يرتبط بتحسن الاوضاع الامنية

2021/05/24 | 13:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجيحات وتوقعات بشأن اجراء الانتخابات التشريعية، في 2021/10/10، في وقت تجدد المفوضية فيه التأكيد على جهوزيتها والالتزام بالتوقيتات.

وقالت النائبة ندى شاكر عضوة مجلس النواب لـPUKmedia اليوم الاثنين: ان اجراء الانتخابات مرهون بالاوضاع العامة، موضحة، ان الساحة العراقية غير مهيئة، باستمرار اغتيالات تطال الناشطين، واستمرار عمليات مجاميع داعش الارهابية، وتزايد الاختراقات الامنية، والسلاح المنفلت.

واضافت: ان الحكومة اذا استطاعت تأمين اجواء امنة ديمقراطية، فان الانتخابات ستجري بموعدها، مستبعدة النجاح في ذلك.

من جانبه قال النائب جمال شوكر عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia: ان بعض الكتل تعارض اجراء الانتخابات بموعدها لعدم ضمان الشفافية والفساد والسلاح المنفلت بحسب رأيها، مشيرا الى انها تعتقد ان عدم اجراء الانتخابات افضل من اجرائها.

واضاف: ان الخلاف بشأن الانتخابات يبرز جليا بمناطق وسط وجنوب العراق، مرجحا اجراء الانتخابات بموعدها في 2021/10/10.

وكان المحلل السياسي احمد الخضر قد اعلن في تصريح لـPUKmedia: ان الانتخابات قد تؤجل الى الشهر الرابع لعام 2022، مشيرا الى ان بعض القوى السياسية لديها خوف من الخسارة وخاصة في وسط وجنوب العراق.

واضاف: ان قانون الانتخابات يجعل من بعض القوى السياسية المتنفذة، تفقد هيمنتها على الساحة، مرجحا تأجيل الانتخابات.

واكد ان الاغتيالات السياسية، ضمن خطة بعض الجهات لعرقلة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، الشهر العاشر من العام الجاري.

وقالت المفوضية المستقلة للانتخابات: ان "موضوع الأمن الانتخابي بمفاصله المختلفة؛ فإنه من المسؤوليات الكبرى للحكومة التي وظفت لأجله كل جهود الوزارات والجهات المعنية لتحقيقه وتوفير الأجواء المناسبة لإقامة الانتخابات، وهو ما تشكلت على أساسه اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وفق الأمر الديواني رقم 35".

وقالت جمانة الغلاي، المتحدثة الرسمية باسم المفوضية لـPUKmedia: ان مجلس المفوضين لم يصدر عنه اي قرار، بشأن مطالب بعض النواب لتعديل قانون الانتخابات، مؤكدة ان المفوضية ملتزمة بموعد الانتخابات في 2021/10/10.

واكدت الغلاي، ان مجلس المفوضين ملتزم بتوقيتات تعمل عليها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لضمان انتخابات شفافة ونزيهة.

PUKmedia خاص

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