الكهرباء توضح بشأن جدولة الديون الايرانية واطلاق خطة زيادة التجهيز

2021/05/24 | 13:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت وزارة الكهرباء، الاثنين، أن الجانب الايراني لم يرد الى الان على مقترح جدولة الديون على العراق، مبينة ان خطة زيادة تجهيز الطاقة الكهربائية ستطلق في حزيران المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في تصريح لـه اليوم (24 آيار 2021) انه "خلال زيارة وزير الكهرباء ماجد حنتوش الى ايران، تم بحث جميع المتعلقات بشأن اطلاق المستحقات المالية لدفعات الغاز"، مشيراً الى أنه تم"تقديم جملة من المقترحات لجدولة الديون على العراق، وقام الجانب الايراني بدراستها ،ولغاية الان لم يتم الرد من قبلهم".

واضاف موسى، ان "خطة الوزارة جاهزة لزيادة ساعات التجهيز بمطلع الشهر المقبل حتى مع قلة اطلاقات الغاز، خاصة مع ادخال وحدات توليدية للخدمة، واخرى تمت صيانتها كمحطة واسط، والتي تعمل الان بكامل طاقتها، فضلاً عن المحطة التوليدية الأولى في صلاح الدين والتي دخلت الخدمة بواقع 600 ميكا واط"، لافتاً الى "دخول محطة المسيب في الايام المقبلة الى الخدمة، علاوة على استمرار اعمال الصيانة في محطة كركوك الغازية ومحطة ارثة النجيبية".

وأوضح، ان "العراق اكمل جميع متعلقاته وبنسبة 81 بالمئة الخاصة بالربط الخليجي، والمفاوضات الان جارية مع هيأة الربط الخليجي حول انشاء خط مكون من 300 كيلو متر ويمر بواقع 220 كيلومتراً داخل الكويت و80 كيلومترا داخل العراق".

واشار الى ان "مرور الخطوط على الجانب الكويتي سيربطها بمحطة الفاو الكهرباء وبمحطة الزور الكويتية ويكون المشروع نقل لـ500 ميكاواط في المرحلة الاولى وسيكون جاهزاً في صيف 2022"، موضحا ان "المشروع ليس لاستيراد الطاقة بل لتبادل منفعة الطاقة وخلق وثوقية جاهزية في الشبكة بتوفيره اكثر من مصدر للطاقة".

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