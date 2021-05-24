وزير الخارجية الأردني: يجب البناء على الموقف الأميركي لحل القضية الفلسطينية

2021/05/24 | 13:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده مستمرة في العمل للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني والتوصل إلى تحقيق السلام في المنطقة.

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