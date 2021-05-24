بالصور.. الدفاع المدني تنتشل جثة سائق رافعة عملاقة بميناء ام قصر

2021/05/24 | 13:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني انتشلت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، جثة سائق رافعة عملاقة في ميناء ام قصر .وذكرت مديرية الدفاع المدني، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “فرقها تمكنت من انزال […]

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الدفاع المدني تنتشل جثة سائق رافعة عملاقة بميناء ام قصر المركز الخبري الوطني.

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