ثمّن دور طهران في دعم كهرباء العراق.. الكعبي يبحث في ايران تعزيز التبادل التجاري وتطوير العلاقات

2021/05/24 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث النائب الأول لرئيس البرلمان حسن

الكعبي، اليوم الاثنين، في ايران تعزيز

التبادل التجاري وتطوير العلاقات

البرلمانية.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول

لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة

نون الخبر

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