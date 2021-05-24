2021/05/24 | 13:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة.. إنزال جثة سائق توفي على متن رافعة عملاقة في ميناء أم قصر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/24 | 13:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. إنزال جثة سائق توفي على متن رافعة عملاقة في ميناء أم قصر) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. إنزال جثة سائق توفي على متن رافعة عملاقة في ميناء أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).