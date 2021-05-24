اجمالي وفيات كورونا يتجاوز 300 ألف حالة في الهند

2021/05/24 | 13:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تجاوز عدد الوفيات الإجمالي بسبب كوفيد-19 في الهند 300 ألف اليوم الاثنين، بعد تسجيل 4454 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وارتفع عدد الإصابات في البلاد 222315 حالة.وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في الهند بلغ 26.75 مليون حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 303720.وتحتل […]

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