حصيلة وفيات كورونا في الهند تتجاوز 300 ألف

2021/05/24 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهند تجاوزها عتبة َ ثلاثِ مئةِ ألف وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، لتصبح ثالث َ دولة في العالم تتخطّى هذا العدد بعد الولايات المتّحدة والبرازيل، في وقت لا يزال الوباء يتفشى في هذا البلد العملاق.

وقالت وزارة الصحّة الهندية إنّ أكثر َمن خمسين ألفَ شخص توفوا من جرّاء الفيروس في أقلَّ من أسبوعين، في حين ارتفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس إلى ستةٍ وعشرين مليونا وسبع ِ مئة ألفِ شخص.

ويأتي هذا الارتفاع في عدد الوفيات في وقتٍ فُرضت تدابيرُ إغلاق ٍ في معظم المدن الكبيرة خاصة ً في العاصمة نيودلهي وبومباي العاصمة الاقتصادية للبلاد، لاحتواء زيادة الإصابات.

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