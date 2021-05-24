2021/05/24 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | القيادة الأميركية الوسطى: من المهم تزويد دول المنطقة بالسلاح لردع أي هجمات إيرانية

قائد القيادة الأميركية الوسطى: ربط أنظمة باترويت السعودية والأميركية حيوي للإنذار المبكرالقيادة الأميركية الوسطى: الوجود الأميركي في المنطقة يمنع إيران من ارتكاب الاعتداءاتالقيادة الأميركية الوسطى: مستعدون لرد فعل سريع حال أي تطورات سلبية من إيران بالمنطقةالناطق باسم القائد العام: لايوجد أي تحرك للبيشمركة داخل أراضي الحكومة الاتحادية

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