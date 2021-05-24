الناطق باسم القائد العام يتحدث عن تطورات استخبارية حول ’مطلقي الصواريخ’

2021/05/24 | 13:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، الإثنين، عدم وجود أي تحرك للبيشمركة داخل أراضي الحكومة الاتحادية، فيما أشار إلى أن الأجهزة الاستخبارية توصلت إلى نقاط مهمة بشأن الهجمات الصاروخية.

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وقال رسول في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (24 أيار 2021)، إن "مراكز التنسيق المشتركة ما بين قوات الحكومة الاتحادية وقوات حرس الإقليم المتمثلة بالبيشمركة مهمة"، مبيناً أن "واجب هذه المراكز هو تبادل المعلومات ضد عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف "لا يوجد أي تحرك لقطعات البيشمركة من داخل أراضي الحكومة الاتحادية".

وبشأن عدم عرض اعترافات منفّذي الهجمات الصاروخية على المنشآت، أكد رسول أن "هذا الأمر متروك للجهد الاستخباراتي"، موضحاً أن "هناك جهداً استخبارياً كبيراً، والأجهزة الاستخباراتية توصلت إلى العديد من النقاط المهمة، وبعد إكمال التحقيق هي من تقرر إعلان نتائج التحقيق".

وفي وقت سابق، زار وزير الدفاع جمعة عناد، الخميس، محافظة كركوك لمتابعة عمليات ملاحقة بقايا تنظيم داعش التي انطلقت أمس من أربعة محاور.

وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (20 أيار 2021)، إن "وزير الدفاع جمعة عناد وصل، الى محافظ كركوك وعقد اجتماعا في قيادة المقر المتقدم للاطلاع على الاوضاع الامنية ومتابعة عمليات ملاحقة بقايا داعش".

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