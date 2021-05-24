مصادر لـ (بغداد اليوم): النزاهة تعتقل موظفين مرتشين في كربلاء - عاجل

2021/05/24 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مصدر خاص، اليوم الاثنين، عن اعتقال عدد من الموظفين في دائرة التسجيل العقاري في محافظة كربلاء.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "فريق من مكتب تحقيقات النزاهة في المحافظة برفقه قوات امنية اعتقلت من داخل دائرة التسجيل العقاري عدد من الموظفين متهمين باخذ الرشا من المراجعين بعد ورود شكاوى عديدة ضدهم".

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