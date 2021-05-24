2021/05/24 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، عن الجهات المسؤولة عن تهريب 150 مليار دولار من العراق، خلال السنوات الماضية.

وقال عضو اللجنة محمود جواد، لـ (بغداد اليوم)، ان "المسؤولين عن تهريب 150 مليار دولار من العراق، خلال السنوات الماضية، شخصيات سياسية وحكومية وتشريعية متنفذة، بالإضافة الى وجود أطراف دولية متورطة بملف التهريب، وعمليات التهريب لغاية اليوم مستمرة، رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد وأبناء الشعب".

وأوضح جواد ان "قانون استرداد أموال الفساد، الذي طرحه رئيس الجمهورية برهم صالح مهم جداً، لكن هذا القانون يجب ان يطبق بصورة صحيحة ولا يكون قانون عبارة عن حبر على ورق حاله كحال العديد من القانونين، فهذا الأمر يحتاج الى ارادة سياسية وحكومية حقيقية في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وهذه الارادة غير متوفرة رغم وجود القوانين".

وأضاف ان "تشريع هذا القانون وفق الاطر الصحيحة والعمل عليه بصورة جدية وحقيقية بعيداً عن التدخلات والضغوطات السياسية سيضع حد لعمليات الفساد، وكذلك سيكون سبب في زج بعض الفاسدين في السجون، ونحن سنعمل على تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة البرلمانية تكشف عن المسؤولين عن تهريب 150 مليار دولار من العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة البرلمانية تكشف عن المسؤولين عن تهريب 150 مليار دولار من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).